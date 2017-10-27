Зауральские судебные приставы стали донорами крови

Накануне, 26 октября, в Управлении федеральной службы судебных приставов по Курганской области прошла акция по сдаче донорской крови. Такие мероприятия уже стали традицией и проводятся на протяжении многих лет.

На этот раз акция была приурочена ко Дню судебного пристава, который отмечается 1 ноября. На областной станции переливания крови побывали порядка 30 человек – сотрудников городских отделов судебных приставов, аппарата Управления УФССП России по Курганской области. 26 октября судебные приставы сдавали кровь во главе с заместителем руководителя.

Как отмечают в УФССП по региону, в донорской крови постоянно нуждаются пациенты медицинских учреждений – взрослые и дети. Поэтому возможность сдать кровь для судебных приставов особая и одновременно почетная миссия. В этом плане с Курганской станцией переливания крови сложилось тесное сотрудничество. Многие из судебных приставов сдавали кровь уже по 10-15 раз, есть и те, кто сделал это впервые и впредь собирается участвовать в подобных акциях.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 27.10.17

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