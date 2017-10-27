В Зауралье на 32,5 млн рублей снизилась задолженность по заработной плате

С начала года задолженность по заработной плате в Курганской области сократилась на 32,5 млн рублей. Об этом сообщил директор Департамента экономического развития Сергей Чебыкин в ходе заседания межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов оплаты труда и соблюдения требований трудового законодательства. В общей сложности, заработанные деньги получили 1627 работников.

Как отмечают в пресс-службе главы региона, о фактах неуплаты заработной платы области становится известно благодаря мониторингу, который постоянно ведется Главным управлением по труду и занятости населения.

Что касается снижения неформальной занятости, то по состоянию на 20 сентября 2017 года на территории региона легализованы 11161 работник, ранее работавших без оформления трудового договора. Об этом также говорилось в ходе заседания комиссии.

Добавим, что каждый четверг с 8 до 12 часов дня жители города Кургана и Курганской области могут позвонить по телефонам Главного управления по труду и занятости населения 45-16-61, 45-39-30, 45-02-98, 45-84-72 и сообщить о задержках выплаты заработной платы, оплаты отпусков и других выплат, а также о нарушениях работодателями трудового законодательства, связанных с выплатой заработной платы меньше установленного минимального размера оплаты труда.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 27.10.17

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