Прокуратура требует от администрации Кургана заняться уборкой снега

Прокурор Кургана объявил предостережение врио руководителя администрации города о недопустимости нарушений прав граждан на безопасные условия дорожного движения. Причиной стала несвоевременная уборка улиц от снега.

«Установлено, что, несмотря на выпадение обильного количества осадков, уборка и вывоз снега, устранение наледи и снежного наката с проезжей части и тротуаров областного центра своевременно не проводятся», – прокомментировали в прокуратуре, добавив, что, согласно нормам федерального и областного законодательства уборку и вывозку снега и льда с улиц, площадей, мостов, набережных, скверов и бульваров необходимо начинать немедленно с началом снегопада и производить в первую очередь с магистральных улиц, троллейбусных и автобусных трасс, мостов и путепроводов для обеспечения бесперебойного движения транспорта во избежание наката.

Согласно правилам, все тротуары, дворы, лотки проезжей части улиц, площади, набережные, рынок, ярмарки и другие участки с асфальтовым покрытием необходимо очищать от снега и обледенелого наката под скребок и посыпать песком до 8 часов утра.

С целью защиты прав прав граждан на безопасные условия дорожного движения и предотвращения создания аварийной ситуации прокурором города врио руководителя администрации Кургана объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 27.10.17

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