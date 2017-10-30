Убила и раскаялась. Жительница Кургана пришла в полицию с явкой с повинной

В Кургане следственными органами возбуждено уголовное дело по факту убийства 53-летнего мужчины. В содеянном уже призналась его сожительница.

Как сообщают в СУ СКР по региону, по версии следствия, в ночь c 24 на 25 октября 2017 года, находясь в гостях, женщина со своим сожителем распивали спиртное. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора, касающаяся их бытовых проблем. Обвиняемая взяла нож и ударила супруга в подмышечную область. От полученной травмы потерпевший скончался на месте происшествия через непродолжительный период времени.

В ходе предварительного следствия установлено, что ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности.

По обстоятельствам совершенного преступления женщина написала явку с повинной, а 26 октября была задержана.

По уголовному делу допрошен ряд свидетелей, назначен комплекс судебных экспертиз, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепления доказательственной базы.

Курган, Марианна Шведова

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