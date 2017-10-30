В Зауралье программу формирования комфортной городской среды выполнили 14 районов

В Курганской области в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» завершено благоустройство 58 дворов и 24 общественных территорий. На оставшихся объектах работы находятся на завершающей стадии. Всего в этом году, напомним, в Зауралье должны благоустроить 134 двора и 41 общественную территорию.

Как сообщают в пресс-службе губернатора региона, в полном объеме программу выполнили в 14 районах области: Альменевском, Белозерском, Варгашинском, Далматовском, Каргапольском, Катайском, Кетовском, Куртамышском, Лебяжьевском, Макушинском, Мокроусовском, Сафакулевском, Шадринском и Юргамышском.

Источник отмечает, что прием благоустроенных дворов ведется ежедневно, как организациями, осуществляющими строительный контроль, так и общественными муниципальными комиссиями и собственниками жилья.

Напомним, в Курганской области принята пятилетняя программа «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы. До конца этого года будут утверждены соответствующие муниципальные программы. Сегодня в муниципальных образованиях проходит инвентаризация дворовых и общественных территорий.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 30.10.17

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