В Зауралье выбрали лучшего «охранника труда»

В Курганской области выбрали лучшего специалиста по охране труда. Конкурс на это звание прошел 27 октября в рамках проекта «Славим человека труда!». В нем приняли участие 31 человек – специалисты 26-ти предприятий отраслей промышленности, транспорта, связи и энергетики, а также студенты кафедры экологии и безопасности жизнедеятельности технологического факультета Курганского государственного университета.

Соревнования прошли в два этапа: теоретический и практический. Во время второго этапа, в частности, одно из заданий предусматривало демонстрацию навыков оказания первой помощи пострадавшему от несчастного случая. Также конкурсанты подбирали средства индивидуальной защиты (спецодежда, спецобувь и пр.) для указанной в билете профессии.

По итогам состязаний лучшим стал инженер филиала Шадринские электрические сети ПАО «СУЭНКО» Жаныбек Бекмагамбетов. Кроме основного победителя, были выбраны лидеры по отраслям – в сфере промышленности, транспорта, связи и энергетики. Второе место заняла ведущий специалист по охране труда Курганской дистанции электроснабжения Южно-Уральской дирекции по энергообеспечению Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД» Галина Семенова. Третье – Светлана Евсеева, представлявшая Курганскую дистанцию сигнализации, централизации и блокировки – структурного подразделения Южно – Уральской дирекции инфраструктуры филиала ОАО «РЖД». Четвертое место заняла инженер по охране труда АО «Петуховский литейно-механический завод». Валентина Шепилова. Пятое призовое место заслужила заместитель начальника отдела охраны труда и промышленной безопасности ЗАО «Курганстальмост» Татьяна Минина.

Все призеры получили Благодарственные письма директора Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики.

Курган, Марианна Шведова

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