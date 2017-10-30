Зауральцы рассказали, как оценивают качество местного образования

Курганской области подвели итоги независимой оценки качества образовательной деятельности. В этом году независимую оценку провели не только в детских садах и школах, но и учреждениях дополнительного образования:, музыкальных и спортивных школах, организациях, где проходят обучение охранники и водители, учебных центрах при заводах и так далее.

Как отмечают в пресс-службе главы Зауралья, итоги оценки показали, что зауральцы удовлетворены качеством образовательных услуг. Из 818 организаций только 14 попали в «желтую» зону (невысокая удовлетворенность), что составило 1,7% от общего числа учреждений. Остальные расположились в «зеленой» зоне, набрав в среднем около 130 баллов из 160 возможных. В «красную» зону не попал никто.

По словам директора Департамента образования и науки региона Натальия Бобковой, по итогам анкетирования девять организаций, занявших первые места в рейтингах по типам учреждений или видам реализуемых программ, будут отмечены кубками и почетными грамотами Департамента образования и науки Курганской области. Учреждения, получившие низкие результаты, будут включены в ежегодный план проверок на следующие годы, в ведомственные планы, в перечень организаций, показывающих низкие образовательные результаты, для оказания им индивидуальной методической помощи.

Добавим, что все организации оценивались по единой методике, утвержденной Министерством образования и науки Российской Федерации, респонденты опрашивались по единым анкетам, ссылки на которые были размещены на сайте Департамента образования и науки, на официальных сайтах школ. В некоторых организациях, например, учреждениях дополнительного образования детей, автошколах и учебных центрах при заводах, анкетирование проводили специалисты организации-оператора, осуществляющего процедуру оценки.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 30.10.17

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