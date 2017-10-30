Зауральцы напишут большой этнографический диктант

В пятницу, 3 ноября, Курганская область присоединится к международной акции «Большой этнографический диктант». Испытания начнутся на специально отведенных площадках в 12 часов дня.

Как рассказала начальник департамента образования и науки Наталья Бобкова, 10 из 30 вопросов, которые будут даны в списке заданий Большого этнографического диктанта в Курганской области, посвящены жизни и быту народов, проживающих в Зауралье, истории региона. Оставшиеся 20 имеют общероссийскую специфику: об обычаях, традициях и культуре различных этносов, проживающих на территории страны.

Ответить на вопросы тестов по этнографии нужно за 45 минут. Участником акции может стать любой желающий. Для этого нужно подойти на одну из четырех региональных площадок написания диктанта и зарегистрироваться. С собой взять необходимо только паспорт и ручку.

В Зауралье будут работать четыре площадки для написания диктанта: в Курганском государственном университете (ул.Пушкина, 137, ауд. 21); в Курганской областной универсальной научной библиотеке им. А.К. Югова (ул. Комсомольская, 30); в Шадринском государственном педагогическом университете (г. Шадринск, ул. К. Либкнехта, 3, ауд. 224); в Курганской государственной сельскохозяйственной академии им. Т.С. Мальцева (с. Лесниково, ауд. 111).

Итоги диктанта будут подведены ко Дню Конституции России – 12 декабря. Они будут опубликованы на сайте Большого этнографического диктанта

Отметим, что в прошлом году Курганская область также была участником Большого этнографического диктанта. Максимальное количество баллов, которое сумели набрать зауральцы, – 97 из 100.

Курган, Марианна Шведова

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