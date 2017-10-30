В Кургане десятки домов и садики останутся без воды

Завтра, 31 октября, в Кургане на время работ по замене запорной арматуры диаметром 300 мм на ул. Савельева, 58 будет ограничена подача холодной воды в десятки жилых домов и социальные учреждения. Воды не будет с 9 утра и до 21 часа.

Как сообщают в пресс-службе «Водного союза», под отключение подпадают здания, расположенные по адресам:

– ул. Гоголя, 82, 84, 84а, 86, 88, 88а, 90, 90а, 92, 98, 121, 121а, 123, 125, 129, 129б, 131, 133, 151, 153 «АТиСО», 155 – детский сад №61 «Радужный»

– ул. Пролетарская, 42, 44, 50, 52.

– ул. Урицкого, 129а –детский сад № 18 «Журавлик»

– ул. Савельева, 35, 39, 39а – детский сад №92 «Золотой ключик», 41, 56, 58.

– ул. 1-ая Заводская, 42.

– ул.К.Мяготина, 176 – гимназия № 27, 176/1, 178, 217- спорткомплекс КГУ.

– Теплопункт № 63, 66.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 30.10.17

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