В выходные на дорогах Зауралья погибли три человека

С 27 по 29 октября сотрудниками Госавтоинспекции Курганской области пресечено 2011 нарушений Правил дорожного движения. За управление транспортными средствами в состоянии опьянения задержано 48 водителей. Центром автоматизированной фиксации административных правонарушений вынесено 978 постановлений о привлечении водителей к административной ответственности.

Произошло два ДТП по смертельным исходом. Одно из них случилось на первом километре автодороги Шадринск-Дрянново-Кривское женщина-водитель 1974 года рождения, жительница Шадринска, управляя автомобилем ДЭУ НЕКСИЯ, не выбрала скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения в условиях снегопада и допустила съезд в кювет с последующим наездом на дерево. В результате ДТП пассажир автомобиля – мужчина 1972 года рождения получил тяжелые телесные повреждения и был госпитализирован в Шадринскую городскую больницу скорой медицинской помощи. Второй пассажир скончался на месте до приезда скорой помощи. Водитель не пострадала.

Вторая авария произошла на 18 километре автодороги Иртыш-Шумиха-Усть-Уйское. Мужчина 1963 года рождения, управляя автомобилем «Рено Логан», не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновения с автомобилем ГАЗЕЛЬ, за рулем которого находился мужчина 1987 года рождения. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиры автомобиля Рено, находившиеся на заднем пассажирском сиденье – женщины 1966 и 1978 годов рождения, скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Пассажир, находившийся на переднем пассажирском сиденье, – женщина 1972 года рождения, получила телесные повреждения. Водитель автомобиля ГАЗЕЛЬ и его пассажиры-мужчины 1984 и 1976 годов рождения получили телесные повреждения.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

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