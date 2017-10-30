У жителя Кургана изъяли почти 300 граммов «синтетики»

В Кургане в подъезде дома по улице Савельева в момент закладки в тайники наркотиков сотрудниками полиции задержан 30-летний местный житель. В ходе личного досмотра у мужчины было изъято более 20 граммов синтетического наркотического средства.

Как сообщают в УМВД России по Курганской области, при проведении дальнейших мероприятий по месту жительства подозреваемого полицейскими обнаружено еще более 270 граммов порошкообразного вещества. Установлено, что изъятое является синтетическим наркотическим средством. В общей сложности из незаконного оборота полицейскими изъято более 60 пакетов наркотиков, предназначенных для дальнейшего сбыта.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Курганцу грозит до двадцати лет лишения свободы.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 30.10.17

В выходные на дорогах Зауралья погибли три человека. / В Кургане десятки домов и садики останутся без воды. / Зауральцы напишут большой этнографический диктант. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»