Правительство Зауралья предлагает внести установку счетчиков в перечень работ по капремонту домов

В Курганской области планируют внести изменения в региональную программу капитального ремонта многоквартирных домов. Они уже одобрены региональным кабмином.
Как пояснил накануне в ходе заседания правительства Зауралья директор департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Роман Ванюков, изменения продиктованы необходимостью приведения регионального законодательства в соответствии с федеральным.
Речь идет о дополнении перечня работ, которые могут быть выполнены в рамках программы капремонта.
«Это установка коллективных общедомовых приборов учета потребления ресурсов, проведение проверки достоверности определения сметной стоимости, установка автоматизированных информационно-измерительных систем учета потребления ресурсов и коммунальных услуг, а также выполнение работ по оценке соответствия лифтов требованиям технических регламентов», – пояснил Роман Ванюков.
В пресс-службе главы Зауралья добавляют, что теперь законопроект предстоит рассмотреть депутатам Курганской областной Думы.
Курган, Марианна Шведова
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