Госучреждения Зауралья научились экономить на коммуналке

Заместитель губернатора – директор департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Александр Константинов накануне, 30 октября, представил предварительные итоги реализации программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курганской области на период до 2015 года и на перспективу до 2020 года» и перевода транспортных средств на газ. Позитивные изменения есть.

Как было отмечено, по итогам 2016 года энергоемкость валового регионального продукта Курганской области снизилась на 29,3% к уровню 2007 года. Таким образом, задача, поставленная Президентом РФ об уменьшении к 2020 году энергоемкости ВВП на 40% от уровня 2007 года, выполняется.

По словам Константинова, одной из составляющих программы являются меры по экономии коммунальных ресурсов в государственных учреждениях Курганской области. «По итогам 2016 года она составила 3%», – подчеркнул чиновник.

Экономия в госучреждениях во многом объясняется внедрением принципов проектного управления, поясняют в пресс-службе регионального кабмина. Для этого по 262 госучреждениям составлены отдельные энергопаспорта, которые включают конкретные мероприятия. Из них отобраны 48 мероприятий в 31 учреждении, имеющие наибольший эффект и минимальный срок окупаемости, которые и составили основу проекта энергосбережения в госучреждениях. Это, например, модернизация освещения, утепление и закупка энергоэффективного оборудования. На сегодняшний день проект запущен в работу, его финансирование на 2018 год составит 7,5 млн рублей. По оценке Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики, выполнение всех мероприятий проекта снизит затраты включенных в проект госучреждений на оплату коммунальных ресурсов до 2,4 млн рублей ежегодно. Это позволит полностью окупить вложенные средства от 2,5 до 3 лет (в ценах 2017 года).

Кроме того, в прошлом году программа дополнена подпрограммой «Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива в Курганской области на 2016 – 2020 годы». Основным результатом её реализации за прошедший период стало введение в эксплуатацию автомобильной газонаполнительной компрессорной станции «Курган», которая стала шестой на территории области.

Губернатор Курганской области Алексей Кокорин, подводя итог, отметил, что по выполнению программы повышения энергетической эффективности необходимо работать комплексно. Также необходимо тщательней проработать вопрос перевода транспортных средств, принадлежащих органам исполнительной власти и подведомственным организациям, на газовое топливо.

Курган, Марианна Шведова

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