Аварийные дома в Зауралье снесут до нового года

В рамках программы переселения граждан из аварийного жилья, которая действовала с 2013 года, в Курганской области в новые квартиры переехали более шести тысяч человек из 352 аварийных домов общей площадью более 82 тысяч квадратных метров. Об этом говорилось накануне на совещании в правительстве региона.

Напомним, программа завершилась 1 сентября этого года. С 2013 года на ее реализацию из Фонда содействия рефомированию ЖКХ, областного и местных бюджетов было направлено более 3,2 млрд рублей.

В последнем этапе, который был завершен осенью, принимали участие города Курган и Шадринск, где было расселено более двух тысяч человек из 839 аварийных квартир.

Как подчеркнул губернатор Курганской области Алексей Кокорин, чтобы полностью реализовать программу, нужно снести те дома, которые подлежали переселению, до 31 декабря текущего года.

«Только тогда можно сказать, что программа полностью реализована, завершена. Возьмите ситуацию на личный контроль», – поручил он директору департамента строительства Роману Ванюкову.

Губернатор также поблагодарил руководство и специалистов Управления Росреестра по Курганской области за оперативную работу по регистрации документов на жилье и его передаче в муниципальную собственность, а также надзорные органы, участвующие в реализации программы.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 31.10.17

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