В Зауралье рассчитывают на рост собственных доходов

В ходе своего заседания 30 октября правительство Курганской области одобрило проект регионального бюджета на 2018 год и плановый период до 2020 года. В его основу, отмечают в пресс-службе зауральского кабмина, заложены принципы максимальной мобилизации доходных источников и социальная направленность расходов.

Согласно планам, в 2018 году доходы областного бюджета составят 36 млрд 830 млн. рублей (увеличение на 1 млрд 159 млн рублей), расходы – 39 млрд 445 млн рублей. Собственные доходы планируются в объеме 20 млрд. 508 млн. рублей с ростом на 16% к ожидаемому исполнению 2017 года.

Как и прежде, бюджет остается социально ориентирован, в нем в полном объеме предусмотрены расходы социального характера (заработная плата, социальные выплаты, платежи на неработающее население), средства на реализацию указов Президента РФ в части повышения зарплаты отдельных категорий работников бюджетной сферы. Заложена и индексация с 1 января 2018 года заработной платы на 4% отдельным категориям «бюджетников», на которые не распространяются указы Президента РФ, и заработная плата которых не индексировалась с 1 января 2014 года.

Местным бюджетам на 2018 год предусмотрены межбюджетные трансферты в общей сумме 12 млрд 987 млн рублей, что составит 33 % общей суммы расходов областного бюджета.

Губернатор Алексей Кокорин, заслушав информацию финансистов, поручил учесть в проекте бюджета замечания областной прокуратуры, касающиеся индексации пособия на ребенка, увеличения средств на приобретение жилья для детей-сирот, расчетов по муниципальным и госконтрактам перед поставщиками.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 31.10.17

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