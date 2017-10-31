«Ночь искусств» в Зауралье продлится три дня

Курганская область присоединится к масштабной всероссийской акции «Ночь искусств». В этом году она проходит под девизом: «Искусство объединяет». Старт акции дадут в четверг, 2 ноября.

Как сообщают в пресс-службе губернатора региона, начнется мероприятие в Шадринском краеведческом музее имени В. П. Бирюкова. В четверг с 14-00 часов до 21-00 здесь будут работать выставки «Рукотворные чудеса» и «Художественные работы в дар музею». Также в программе акции – экскурсии с фонариком, литературно-музыкальная гостиная.

В пятницу, 3 ноября, эстафету искусства подхватит Курганский областной художественный музей. С 19-00 часов до 23-00 часов здесь развернется калейдоскоп творческих мероприятий: читки пьес, которые ставит Курганский альтернативный театр, мастер-классы по акварели, авторские экскурсии на интерактивной выставке «Дыхание природы». Желающие смогут увидеть экспозиции, посвященные революции, живописи, а также обсудить кинематограф. Народный художник России Герман Травников расскажет о революции в искусстве.

В субботу, 4 ноября, Курганский областной краеведческий музей проведет праздник «Зауралье – наш дом». Он начнется в 18 часов вечера. На импровизированной сцене музея выступят артисты театра кукол «Гулливер», танцоры, музыканты. Зауральцы смогут побывать на экскурсии, которую проведёт Заслуженный учитель РФ, создатель музея музыкальных инструментов Курганского педагогического колледжа Юрий Куньшин, вместе с ним гости праздника смогут придумать свои мелодии. Будут работать интерактивные площадки государственных библиотек. Областной Центр народного творчества и кино покажет авторский фильм.

Завершится акция в девять часов вечера.

Дольше других «Ночь искусств» продлится в Курганском театре кукол «Гулливер». Начнется она 4 ноября в 18-00 часов с медиаперфоманса и читки пьесы «Жестокий урок». Гостей также ждут выступление рок-групп, курганских поэтов, творческие встречи, моноспектакли и многое другое. На главной сцене театра покажут спектакль «Паноптикон».

Отметим, ознакомиться с подробной программой «Ночи искусств» можно на официальных сайтах перечисленных культурных учреждений.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 31.10.17

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