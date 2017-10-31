В Зауралье утвердили бюджет Фонда ОМС

В Курганской области утвердили бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования региона на 2018 год. Планируется, что он составит около 11 млрд рублей. На плановый период 2019 и 2020 годов – 11,3 млрд рублей и 11,7 млрд рублей соответственно.

Как сообщила в ходе заседания в правительстве региона заместитель директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Курганской области по финансово-экономическим вопросам Лариса Голявинская, в 2018 году субвенции из бюджета фонда планируются в сумме 10,5 млрд рублей. За счет возврата средств за медицинскую помощь, оказанную застрахованным гражданам других субъектов РФ в медицинских организациях Зауралья, планируется привлечь еще 350 млн рублей.

По данным пресс-службы губернатора области, эти средства будут направлены на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования – приобретение товаров, работ, оказание зауральцам профильных услуг в целях их социального обеспечения и др.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 31.10.17

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