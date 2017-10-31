В субботу, 4 ноября, зауральские мастера примут участие в окружном фестивале «Промыслы и ремесла народов России». Он пройдет в Екатеринбурге.

Как пояснил начальник Управления культуры Курганской области Владимир Бабин, на фестивале курганские и шадринские мастера презентуют перспективные ремесла, которые вызывают интерес у современников, а также расскажут о преемственности в традиционной ремесленной культуре региона.

По данным пресс-службы губернатора региона, Курганскую область представят четыре мастера – преподаватели Курганского областного колледжа культуры и рукодельницы Центра русской народной культуры «Лад» (г. Шадринск). Зауральцы продемонстрируют вышивку, лоскутное шитье, гончарную керамику, керамические игрушки, изделия из бересты и народные костюмы. Также умельцы из Курганской области проведут мастер-классы по плетению поясов, вышивке синелью, урало-сибирской росписи и другим популярным народным промыслам.

Посетить фестиваль может любой желающий. Вход в Свердловский государственный Дворец народного творчества свободный.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 31.10.17

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