В Зауралье прошел турнир памяти погибшего судебного пристава

В селе Хлупово Половинского района Курганской области, на родине героически погибшего Михаила Малинникова, завершился турнир по мини-футболу, посвященный памяти судебного пристава.

Турнир, организованный по инициативе местных жителей, проводится уже третий год подряд. По традиции он прошел накануне профессионального праздника судебных приставов и дня гибели Михаила Михаила.

Как сообщают в пресс-службе УФССП Зауралья, в этом году участие в турнире приняли шесть команд. Участники играли по круговой системе, а каждая игра состояла из двух таймов по 10 минут.

В итоге в упорной борьбе при стыковой встрече за 1 место в основное время команды сыграли в ничью и победитель определился по пенальти. Им стала команда Половинской ДЮСШ, которая увезла Кубок, грамоту и сертификат от Управления федеральной службы судебных приставов по Курганской области, а также ценный приз от Администрации Хлуповского сельсовета. 2 место заняла команда Сухменской сельской администрации, и на 3 место вышли спортсмены Хлуповской сельской администрации.

Курган, Марианна Шведова

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