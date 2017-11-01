Пьяный курганец угнал машину и врезался в дерево

В Кургане полицейские раскрыли угон автомобиля, который был совершен в конце сентября текущего года в микрорайоне Тополя.

Как сообщают в УМВД России по Курганской области, у 33-летней жительницы города был угнан автомобиль «ВАЗ-21099». Материальный ущерб составил более 30 тысяч рублей. Обнаружив пропажу транспортного средства, его владелица обратилась в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был задержан. Им оказался 32-летний житель города, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Как установили полицейские, в ночь совершения угона гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проник в автомобиль, подобрав ключ. Мужчина поехал в лес, где, не справившись с управлением, въехал в дерево. После этого он бросил транспортное средство и скрылся с места происшествия. Автомобиль с механическими повреждениями был обнаружен в лесу и возвращён владельцу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Максимальное наказание – лишение свободы на срок до пяти лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 31.10.17

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