В Кургане поймали восемь нетрезвых водителей за две ночи

В Кургане подвели итоги очередной операции «Нетрезвый водитель». В течение двух ночей сотрудники полиции массово останавливали транспортные средства и проверяли водителей на состояние опьянения.

Как сообщают в УМВД России по Курганской области, в ходе рейда было пресечено более 100 нарушений ПДД водителями транспортных средств, выявлено восемь водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения. 14 осуществляли движение по курганским дорогам, не имея водительских удостоверений. За грубые нарушения правил дорожного движения 12 транспортных средств поставлены на штрафную стоянку.

Сотрудники ГИБДД обращаются к гражданам с просьбой никогда не садиться в автомобиль, если есть подозрение, что водитель нетрезв или не имеет права управления. Если вы заметили, что водитель, употребив спиртные напитки или наркотические вещества, собирается управлять транспортом, необходимо сообщить о данном факте по телефону 02 (112 – с мобильного), либо в дежурную часть ГИБДД по телефону 25-64-90.

Курган, Марианна Шведова

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