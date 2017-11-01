В Зауралье появилось еще одно предприятие-миллиардник

В Курганской области появилось еще одно предприятие-«миллиардник» – то есть то, на котором объем производства в денежном эквиваленте превысил миллиард рублей. Речь идет о Курганском заводе комплексных технологий – производителе газопоршневых и дизельных электростанций. За год работы (с сентября 2016 года) объем составил 1 млрд 227 млн рублей.

Как сообщают в пресс-службе главы Зауралья, завод является первым резидентом индустриального парка, работающего на площадях бывшего КЗКТ.

Кроме того, в текущем году подтвердил статус «миллиардника» и «Завод Старт», расположенный в городе Далматово. Это предприятие по итогам 2016 года впервые за последние годы вышло по объемам производства на миллиардный уровень, а в текущем году достигло данного уровня уже по итогам 9 месяцев.

Курган, Марианна Шведова

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