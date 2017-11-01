Зауральские коммунальщики устраняют последние замечания. «Сезон должен пройти без сбоев»

Губернатор Курганской области Алексей Кокорин и руководитель Управления Ростехнадзора по Курганской области Павел Москвин обсудили вопрос завершения оформления паспортов готовности к отопительному периоду в муниципалитетах и ресурсоснабжающих организациях региона. Отмечалось, что проверка всех теплоснабжающих организаций завершена.

Как пояснил Москвин, организациям выдали акты по результатам проверки, а также предписания по устранению нарушений. Большую часть замечаний уже устранили. Сейчас Ростехнадзор проводит проверку готовности к зиме муниципальных образований. Среди основных проблем – не всегда готовы все необходимые документы в Ростехнадзор.

«Однако 100% муниципалитетов Варгашинского района, Мокроусовского, Шадринского, Кетовского, Макушинского и Звериноголовского района, а также город Шадринск получили паспорта готовности к зиме», – добавил Москвин.

Что касается Кургана, здесь есть один проблемный объект – котельная, которая отапливает несколько жилых домов. Её дымовая труба в аварийном состоянии, но собственники сейчас приобретают новую. Как только это нарушение будет устранено, областной центр получит паспорт готовности к зиме.

Как подчеркнул Алексей Кокорин, тепло в дома зауральцев пришло с наступлением первых холодов, сроки не нарушены. Напомним, в объектах социальной сферы тепло появилось 12 сентября, в жилых домах – с 23 сентября. В первых числах октября во всех двадцати четырех районах Зауралья, а также в городе Шадринске было подано тепло в жилые дома.

Курган, Марианна Шведова

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