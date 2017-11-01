Зауральские финансисты проведут «Неделю открытых дверей»

Фонд микрофинансирования Курганской областипроводит Неделю открытых дверей для предпринимателей, испытывающих трудности с выплатой микрозайма, который они получили в этой организации. Со своими вопросами представители малого и среднего бизнеса могут обратиться в Фонд до 3 ноября включительно и получить консультацию о том, как можно урегулировать возникшую задолженность.

В частности, поясняют в пресс-службе главы Зауралья, специалисты расскажут о пролонгации действующих договоров займа, механизме заключения мирового соглашения на индивидуальных условиях, реструктуризации задолженности с предоставлением отсрочки по основному долгу. Кроме того, можно обсудить вопрос списания части пеней, образовавшихся в результате возникновения просроченной задолженности по микрозайму.

Неделя открытых дверей проходит в Фонде микрофинансирования Курганской области. Дополнительную информацию можно уточнить по телефонам: (3522) 46-49-74 и (3522) 43-67-04.

Напомним о том, что целью деятельности Фонда является обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры их поддержки к финансовым ресурсам. Займы предоставляются в размере до 1 млн рублей на 1 год по ставке 10%.

Курган, Марианна Шведова

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