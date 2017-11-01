Два микрорайона Кургана останутся без воды

«Водный союз» сообщил об очередном отключении из-за аварийной ситуации. Нештатный случай произошел на водопроводе диаметром 315 мм на улице Стройиндустрии, 1

Для проведения ремонта 2 ноября с 9-00 до 21-00 будет ограничена подача холодной воды. В частности, полностью отключена она будет в поселке Утяк, в том числе по адресам: ул.Садовая, 28 (Детский сад №207 «Танюшка»), ул. Советская, 41 (Школа № 67), путевая машинная станция. Также воды не будет в микрорайоне Керамзитный (теплопункт, КНС, ул.Стройиндустрии – полностью).

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 01.11.17

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