В Зауралье 18-летнего посетителя кафе убили выстрелом в голову

В Курганской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 18-летнего юноши, тело которого было обнаружено на крыльце одного из кафе города Щучье.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по версии следствия, в ночь с 28 на 29 октября 2017 года в кафе проходила дискотека. Между двумя незнакомыми молодыми людьми произошла словесная перепалка. «Разборки» решили продолжить на улице.

Выйдя на крыльцо вместе с потерпевшим, 29-летний мужчина произвел выстрел в голову молодого человека из травматического пистолета. От полученного ранения юноша погиб на месте происшествия. С места преступления, а впоследствии и от правоохранительных органов, злоумышленник скрылся. Однако в эти же сутки подозреваемый был установлен и задержан.

Как сообщают в пресс-службе СУ СКР по региону, в настоящее время мужчине предъявлено обвинение в совершении указанного преступления. По ходатайству следователя в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе предварительного следствия было установлено, что ранее обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности за совершение вымогательства.

По уголовному делу допрошен ряд свидетелей, назначен комплекс судебных экспертиз, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепления доказательственной базы.

Курган, Марианна Шведова

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