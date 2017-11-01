Зауралец, зверски убивший жену и выбросивший ее тело в колодец, предстанет перед судом

В Курганской области завершено расследование уголовного дела в отношении 58-летнего мужчины, который обвиняется в истязании и убийстве своей гражданской жены. В ход шли кулаки, утюг и нож.

Как сообщают в СУ СКР по Курганской области, по версии следствия в 2014 и 2015 годах мужчина, сожительствуя с потерпевшей, систематически ее избивал и истязал. Одним из его «развлечений» было прикладывания раскаленного утюга к телу женщины.

Все закончилось трагически в мае 2016 года. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес гражданской супруге не менее 10 ударов в область грудной клетки, спины и шеи потерпевшей неустановленным в ходе следствия предметом, похожим на нож.

Далее, чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый выбросил тело убитой в канализационный колодец, расположенный поблизости. Дома же он спокойно замыл и покрасил полы.

Несмотря на то, что злоумышленник отрицает свою причастность к совершению указанных преступлений, благодаря грамотной совместной работе следственных органов СКР по Курганской области и оперативных сотрудников полиции, следствию удалось собрать достаточную доказательственную базу. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 01.11.17

В Зауралье 18-летнего посетителя кафе убили выстрелом в голову. / Два микрорайона Кургана останутся без воды. / Зауральские финансисты проведут «Неделю открытых дверей». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»