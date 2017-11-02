В Кургане осудили дебоширов, напавших на полицейских в подъезде

В Кургане вынесен приговор в отношении двух молодых людей, которые устроили разборку с полицейскими. Мужчины признаны виновны в совершении преступления по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

Как сообщают в СУ СКР по региону, следствием и судом было установлено, что в конце августа 2016 года в ночное время полицейские прибыли по вызову, получив сообщение о нарушении общественного порядка в одной из квартир по улице Радионова.

В подъезде дома два молодых человека, на действия которых и поступила жалоба от жителей, не только проигнорировали требования полицейских успокоиться, но и применили к ним насилие. Правда, неопасное для жизни и здоровья.

За совершение указанного преступления, несмотря на то, что обвиняемые не признали вину в совершении указанного преступления, осужденным назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы, условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.

Приговор вступил в законную силу.

Курган, Марианна Шведова

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