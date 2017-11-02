В Кургане осудили дебоширов, напавших на полицейских в подъезде

В Кургане вынесен приговор в отношении двух молодых людей, которые устроили разборку с полицейскими. Мужчины признаны виновны в совершении преступления по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».
Как сообщают в СУ СКР по региону, следствием и судом было установлено, что в конце августа 2016 года в ночное время полицейские прибыли по вызову, получив сообщение о нарушении общественного порядка в одной из квартир по улице Радионова.
В подъезде дома два молодых человека, на действия которых и поступила жалоба от жителей, не только проигнорировали требования полицейских успокоиться, но и применили к ним насилие. Правда, неопасное для жизни и здоровья.
За совершение указанного преступления, несмотря на то, что обвиняемые не признали вину в совершении указанного преступления, осужденным назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы, условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.
Приговор вступил в законную силу.
Курган, Марианна Шведова
Курган. Другие новости 01.11.17
Зауралец, зверски убивший жену и выбросивший ее тело в колодец, предстанет перед судом. / В Зауралье 18-летнего посетителя кафе убили выстрелом в голову. / Два микрорайона Кургана останутся без воды. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2017, РИА «Новый День»