В Кургане директор УК больше трех месяцев не выплачивал зарплату неугодным сотрудникам

Директор одной из управляющих компаний города Кургана стал фигурантом уголовного дела о невыплате заработной платы (часть первая статьи 145.1 УК РФ). Причем пострадали от самоуправства руководителя не все сотрудники, а только четверо «избранных».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по версии следствия, в период с 01.06.2016 года по 31.01.2017 года директор ООО «Управляющая компания «Единство» из корыстной и иной личной заинтересованности, имея денежные средства на предприятии, частично не выплачивал заработную плату и иные установленные законом выплаты четверым работникам. Общая сумма задолженности по заработной плате перед работниками составляет не менее 183 000 рублей.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 02.11.17

В Кургане осудили дебоширов, напавших на полицейских в подъезде. / Зауралец, зверски убивший жену и выбросивший ее тело в колодец, предстанет перед судом. / В Зауралье 18-летнего посетителя кафе убили выстрелом в голову. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»