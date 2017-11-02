Зауральские родители смогут пожаловаться на поборы в школах и детских садах

Завтра, 3 ноября, прокуратура Курганской области проведет информационно-консультационную прямую линию, темой которой станут поборы в школах и детских садах.

Как сообщают в пресс-службе регионального надзорного ведомства, сотрудники прокуратуры готовы отреагировать на сообщения, касающиеся практики принуждения родителей школьников и воспитанников детских садов оказывать «благотворительную помощь» образовательным организациям в виде оплаты учебников, игрушек и мебели, ремонтных работ, услуг охраны, а также внесения обязательных «добровольных» взносов в фонды классов и школ, при поступлении в детское учреждение.

По телефону 45-87-65 можно будет обратиться к старшему помощнику прокурора области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних Колотенко Ирине Александровне с вопросами о разъяснении законодательства в указанной сфере, а также сообщить информацию о нарушениях прав детей.

Работать горячая линия будет с 09-00 до 13- 00 и с 14-00 до 18-00 часов.

Курган, Марианна Шведова

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