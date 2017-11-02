Юные курганцы, попавшиеся на торговле наркотиков, проведут молодость за решеткой

В Кургане городским судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении 20-летнего курганца и его 18-летней сожительницы. Они признаны виновными в покушении на сбыт наркотических средств, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в суде было установлено, что в мае 2017 года соучастники через Интернет связались с неустановленным лицом (дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и заявили, что хотели бы участвовать в распространении наркотиков. Они формировали «закладки» с «дурью» и сообщали об их местонахождении. Связь между членами группы осуществлялась посредством сотовой связи и сети Интернет.

Юных наркоторговцев задержали в июне текущего года. Каждый при себе имел более пятидесяти пакетиков с наркотическими средствами. Кроме того, по месту их жительства нашли значительную партию не расфасованного, приготовленного для сбыта наркотического средства, электронные весы и иные приспособления для распространения наркотиков. В общей сложности у юных курганцев было изъято более 400 грамм наркотического средства.

Кроме того, у молодых людей обнаружено 152 тысячи рублей, на которые наложен арест в целях обеспечения исполнения приговора.

Решением суда девушке назначено 8 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 100 тысяч рублей, ее молодому человеку – 8 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 200 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 02.11.17

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