Районы Зауралья получили гранты на развитие

Губернатор области Алексей Кокорин вручил сертификаты и гранты муниципальным образованиям, которые показали высокую результативность и эффективность работы органов местного самоуправления по итогам прошлого года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вручение состоялось в рамках на 11-м Общего Собрания ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области» 1 ноября.

Первое место и грант в размере 2,2 млн рублей получил Макушинский район, второе место (1,9 млн рублей) – Каргапольский район, третьим стал город Курган (грант составил 1,7 млн рублей). Гранты на развитие муниципалитетов также получили Шатровский, Варгашинский районы и город Шадринск.

Кроме того, в ходе церемонии Алексей Кокорин вручил Почетную грамоту Правительства области за развитие местного самоуправления главе Варгашинского района Валерию Яковлеву, Благодарственные письма Губернатора – главе Широковского сельсовета Шатровского района Алексею Маклакову, главе Баксарского сельсовета Лебяжьевского района Вячеславу Ряписову и главе Старопершинского сельсовета Мокроусовского района Ефиму Симанову.

В этот же день, отмечают в пресс-службе регионального кабмина, те, кто активно проявил себя в развитии местного самоуправления также получили Благодарственные письма Курганской областной Думы, сертификаты и Почетные грамоты ассоциации «Совет муниципальных образований».

Курган, Марианна Шведова

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