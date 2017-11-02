Три микрорайона Кургана, пожарная часть и колония останутся без воды

Завтра, 3 ноября, «Водный союз» планирует произвести врезку участка водопровода диаметром 225 мм, протяжённостью 1100 погонных метров на ул. Стройбазы, 1-3. В связи с этим без поды останутся несколько микрорайонов и учреждений города.

Так, с 9-00 до 21-00 холодного водоснабжения лишатся здания, расположенные по адресам:

– микрорайон Путейский – полностью,

– микрорайон Карчевская роща – полностью;

– микрорайон Галкино – полностью, теплопункт;

– ул. 2-часовая – полностью, в том числе: 46 (СИЗО №1), 48 (наркологический диспансер), ЛИУ№3, ЛИУ№5, 48а (Колония-поселение №5), теплопункт.

– ул. Автозаводская, 1, корпус 2 (Кондитерский цех), 1в (Пожарная часть), 3, 3а, 8, насосная тепловых сетей.

– Автобусный завод,

– завод «Курганприбор».

Курган, Марианна Шведова

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