В Кургане задержан экс-начальник регионального УФСИН

В Кургане в рамках расследования уголовного дела по факту злоупотребления должностными полномочиями сотрудниками УФСИН России по Курганской области задержан бывший начальник ведомства. Как передает корреспондент РИА «Новый День», уголовное дело возбуждено по фактам получения взяток руководством регионального УФСИН при строительстве жилого многоквартирного дома для сотрудников уголовно-исполнительной системы Зауралья в с. Иковка Кетовского района.

По версии следствия, бывшим начальником УФСИН России по Курганской области Ильгисом Ильясовым были получены взятки за ряд незаконных действий от руководителей коммерческих организаций, осуществлявших строительство указанного дома и других объектов на территориях учреждений, подведомственных УФСИН России по Курганской области.

Сегодня, сообщают в СУ СКР по региону, Ильясов задержан в порядке ст. 91 УПК РФ по подозрению в совершении ряда коррупционных преступлений, предусмотренных ст. 290 УК РФ (получение взятки), а также ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

По уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, а так же закрепление доказательственной базы.

В пресс-службе силового ведомства добавляют, что предоставление информации в большем объеме в настоящее время не представляется возможным, так как в соответствии со ст.161 УПК РФ данные предварительного расследования не подлежат разглашению, и придание им гласности противоречит интересам предварительного расследования.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 02.11.17

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