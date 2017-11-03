В Кургане пропал осужденный, больной гепатитом и туберкулезом

В Кургане проводится доследственная проверка по факту безвестного исчезновения Константина Сергеевича Матвеева, рожденного 21 февраля 1979 года. Установлено, что мужчина страдает туберкулезом и гепатитом «С», а 17 июля текущего года был осужден к наказанию в виде обязательных работ на срок 300 часов.

Как сообщают в СУ СКР по региону, 29 августа утром Матвеев ушел из дома для отбытия наказания, но назад так и не вернулся. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 176 см, телосложение среднее, лицо узкое, лоб высокий, уши большие, нос большой, глаза голубые, волосы короткие тёмные. На верхней челюсти отсутствуют передние зубы с левой стороны, носит съёмный протез. Был одет в синие джинсы, футболку комбинированную синего цвета, с серой вставкой в передней верхней трети, застёгивается на пуговицы (кнопки) в верхней трети спереди, тёмные туфли без шнурков.

Особые приметы: шрамы на запястьях после попытки суицида; на правом плече татуировка в виде орнамента.

Граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении Матвеева Константина Сергеевича, просят сообщить по телефонам 8 (3522) 23-90-50, 23-88-31.

Курган, Марианна Шведова

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