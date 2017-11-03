В Кургане будут судить участников ОПГ, почувствовавших себя Робин Гудами

В Кургане завершено расследование уголовного дела, материалы по которому составили 47 томов. На протяжении двух лет в городе действовала ОПГ, участниками которой были четверо молодых людей и девушка, возраст членов банды составляет от 22 до 24 лет.

На счету у бравых ребят – множество уголовных преступлений, среди которых бандитизм, нарушение неприкосновенности жилища, вымогательство, незаконное лишение свободы, похищение человека и другие.

Как рассказали корреспонденту РИА «Новый день» в пресс-службе СУ СКР по региону, по версии следствия, банда действовала на территории Кургана в 2014-2015 годах. На момент создания банды ее члены были длительное время знакомы, находились в доверительных отношениях.

Основным промыслом было нападение на тех, кто получал прибыль от незаконной деятельности. Например – продавцов наркотиков, мошенников и так далее. Впоследствии злоумышленники брали «бизнес» под свой контроль и получали часть прибыли. Одновременно с этим члены группировки были уверены в своей безнаказанности, думая, что потерпевшие, сами имеющие за душой грехи, не станут обращаться в право­охранительные орган.

На вооружении у членов банды имелись кастеты, огнестрельное и газовое оружие, для совершения ряда преступлений использовался автомобиль «Тойота Камри». Выходя на дело, ребята надевали медицинские маски и перчатки.

Своё существование банда прекратила в 2016 году в связи с задержанием четверых злоумышленников сотрудниками правоохранительных органов. Задержание последнего участника банды происходило на территории Республики Крым.

Как отмечают в Следственном управлении, особая сложность расследования дела была связана и с большим объемом проведенных следственных действий, собранных в 47 томах: назначено и проведено более 35 экспертиз, допрошено более 40 человек.

На период следствия судом по ходатайству следователя в отношении всех обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Курган, Марианна Шведова

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