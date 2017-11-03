По улицам Кургана ходит разбойник с обрезом

В Кургане полицейские разыскивают мужчину, который свершил три разбойных нападения на магазины. Попытки хищения денег из торговых павильонов произошли накануне, 2 октября.

Как сообщают в УМВД России по Курганской области, злоумышленник, используя предмет, похожий на обрез, требовал у продавцов денежные средства. В одном из магазинов ему удалось похитить около 4 тысяч рублей. Никто из продавцов не пострадал.

По данным фактам следственными органами возбуждены уголовные дела по статье «Разбой», предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Полиция располагает видеоматериалами, на основании которых по подозрению в совершении разбойных нападений разыскивается мужчина рост 175 см, среднего телосложения. Был одет: куртка черного цвета, с капюшоном, темная мастерка, светлая футболка, темные штаны. Граждан, располагающих информацией о местонахождении подозреваемого, обратиться в ближайший отдел полиции или по телефону 02 (с сотового 112).

Сотрудники полиции рекомендуют владельцам торговых павильонов усилить меры безопасности, как можно чаще проводить инкассацию денежных средств.

Курган, Марианна Шведова

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