Жителям Зауралья окажут бесплатную юридическую помощь

Жители районов Курганской области смогут бесплатно получить расширенную юридическую помощь в ходе выездных консультаций, которые организует правительство Курганской области. График работы в муниципалитетах на 2018 год уже разрабатывается.

Как рассказала заместитель руководителя аппарата правительства Курганской области – начальник правового управления Лариса Галченко, организация системы бесплатной юридической помощи является одним из основных направлений государственной политики, этот вопрос находится на постоянном контроле у губернатора Курганской области.

«Такая помощь востребована у жителей региона. Поэтому планируется, что выездные приемы в районах станут регулярными. Информация о дате и времени их проведения будет размещена заранее на официальном сайте правительства региона и в СМИ. Работа по совершенствованию бесплатной юридической помощи также будет продолжена», – цитируют слова Галченко в пресс-службе главы региона.

Первый выездной прием уже прошел. На вопросы жителей города Петухово ответили представители правового управления правительства Курганской области, Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Курганской области, Управления Федеральной службы судебных приставов по Курганской области, Управления социальной защиты населения, нотариальной и адвокатской палат и другие специалисты. Как отмечают организаторы, зауральцы активно интересуются своими правами в социальной сфере, а также вопросами, касающимися невыплаты заработной платы, взыскания задолженности по кредитам, возвращения различных льгот и других.

Кроме того, правовое управление правительства Курганской области каждый месяц организует бесплатные приемы граждан в Общественной приемной губернатора Курганской области. Обратиться за квалифицированной юридической помощью могут все желающие зауральцы.

Также на постоянной основе бесплатные юридические консультации оказывают адвокаты Адвокатской палаты Курганской области 12 категориям граждан.

Для справки: К категориям граждан, которые имеют право на получение бесплатной юридической помощи, относятся: малоимущие;

инвалиды I и II групп; ветераны Великой Отечественной войны, Герои РФ, Герои Советского союза, Герои Социалистического труда, Герои Труда РФ; дети-инвалиды, дети-сироты; лица, желающие принять на воспитание ребенка (по вопросам, связанным с устройством ребенка на воспитание в семью); усыновители (по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов усыновленных детей); граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в организациях соцоблслуживания; граждане, признанные судом недееспособными, или их представители; граждане, пострадавшие в чрезвычайных ситуациях; несовершеннолетние, содержащиеся в спецучреждениях; граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с Законом РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»; граждане, которые имеют право на получение помощи в соответствии с иными федеральными законами.

Курган, Марианна Шведова

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