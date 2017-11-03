Жителю Кургана грозит 6 лет колонии за попытку продать фальсифицированный алкоголь

Год назад, в ноябре 2016-го, курганские полицейские пресекли попытку продажи нелегального алкоголя. В одном из складских помещений по улице Омская в Кургане были обнаружены 62 тысячи бутылок немаркированной алкогольной продукции.

Как сообщают в УМВД России по Курганской области, в ходе следствия было установлено, что в течение 2016 года обвиняемый приобретал эту алкогольную продукцию без сопроводительных документов, подтверждающих легальность её производства и оборота, для последующей перепродажи на территории Курганской области. Примерная прибыль, которую он мог получить от продажи контрафакта, оценена в 3,5 миллиона рублей.

В настоящее время злоумышленнику предъявлено обвинение. Максимальное наказание, которое может быть назначено судом – до 6 лет лишения свободы.

На время следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 03.11.17

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