Зауральцы отметили День народного единства

4 ноября во всех городах и районах Курганской области прошли торжественные мероприятия, приуроченные к Дню народного единства. В общей сложности участниками их стали порядка 18,5 тысяч жителей региона. В Кургане главной площадкой стал Центральный парк культуры и отдыха, где собрались 3,5 тысячи человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вместе с жителями на митинг вышло руководство области: губернатор Алексей Кокорин, председатель областной Думы Дмитрий Фролов, глава Кургана Сергей Руденко, а также представители региональных отделений политических партий, общественных объединений и организаций, неравнодушные граждане.

«От имени Правительства Курганской области я искренне поздравляю вас с государственным праздником – Днем народного единства. У нашей Родины, у России, есть самое главное – это великое прошлое, настоящее и большое будущее. Пока мы едины – мы непобедимы. Убежден, что этот праздник способствует еще большему сплочению политических партий, общественных организаций, правительства, всех жителей Курганской области на благо развития нашей Родины. Наши предки, отцы и деды, заботливо относились к своему Отечеству, защищали его, иногда ценой собственной жизни. Уверен, молодое поколение примет и передаст эту эстафету нашим потомкам, детям и внукам. Мы сделаем все, чтобы наша Родина развивалась и была единой», – отметил, обращаясь к собравшимся, губернатор Алексей Кокорин.

По информации пресс-службы регионального кабмина, в Зауралье проживают более ста национальностей. В Курганской области ежегодно проходят мероприятия, главная цель которых – укрепить межнациональный мир и согласие. Например, накануне торжеств в честь Дня народного единства, регион принял участие в международной акции «Большой этнографический диктант», вопросы в котором были посвящены быту и традициям народов России.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 03.11.17

Жителю Кургана грозит 6 лет колонии за попытку продать фальсифицированный алкоголь. / Жителям Зауралья окажут бесплатную юридическую помощь. / По улицам Кургана ходит разбойник с обрезом. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»