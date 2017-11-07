В Зауралье соцработник «оказывал услуги» умершей пенсионерке

В Курганской области прокуратура Юргамышского района проверила соблюдение действующего законодательства в деятельности местного центра социального обслуживания населения. Одному из сотрудников грозит срок.

Как показала проверка, сотрудник центра, предоставляя ложные сведения об оказании социальных услуг пенсионерке, которая 1 марта 2017 года скончалась, в течение нескольких месяцев получала незаконные надбавки к зарплате. Действиями соцработника центру социального обслуживания был причинен материальный ущерб.

По материалам прокурорской проверки МО МВД РФ «Юргамышский» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью первой статьи 159 УК РФ (мошенничество), сообщают в прокуратуре региона.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 07.11.17

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