Зауральцы-браконьеры вынуждены вернуть государству миллион рублей

Два жителя Курганской области пойдут под суд за незаконную охоту. Отстрел животных был замечен в августе текущего года недалеко от поселка Неверовское Макушинского района. Двое браконьеров были задержаны на месте егерем и участковым уполномоченным полиции.

В ходе следствия установлено, что незаконной охотой на территории района занимались двое жителей Кургана, мужчины 1984 и 1989 годов рождения. При осмотре транспортного средства у обвиняемых изъяты: две разделанные туши косули, карабин, охотничье ружье и другие доказательства противоправной деятельности.

Ущерб, нанесенный Департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды, составил 160 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота». В ближайшее время дело будет рассмотрено в суде.

Как отмечают в УМВД России по Курганской области, всего в текущем году сотрудниками полиции зарегистрировано 105 преступлений указанного вида. К уголовной ответственности привлечен 21 гражданин. Сумма возмещенного ущерба с учетом наложенного ареста на имущество подозреваемых лиц на стадии расследования уголовных дел составила более 1 млн рублей.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 07.11.17

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