Менее 40 процентов зауральцев оплатили налоги за прошлый год

По состоянию на 1 ноября 2017 года в консолидированный бюджет Курганской области от физических лиц поступило 431,3 млн рублей имущественных налогов, что на 57,9% выше, чем за аналогичный период 2016 года. Это связывают с поступлением вначале 2017 года задолженности от физических лиц, образовавшейся на 1 января 2017 года (в связи с более поздними сроками уплаты в 2016 году налогов по сравнению с 2015 годом).

Как сообщают в Финансовом управлении области, при этом доля поступлений имущественных налогов от суммы, подлежащей уплате в бюджет физическими лицами, составляет на 1 ноября 2017 года всего 35,8 %.

Как напоминают в пресс-службе регионального кабмина, срок уплаты имущественных налогов физическими лицами за 2016 год – не позднее 1 декабря 2017 года.

Имущественные налоги формируют региональный и местные бюджеты. Так, транспортный налог зачисляется в областной бюджет, средства от его уплаты являются одним из источников формирования дорожного фонда Курганской области. Земельный налог и налог на имущество физических лиц – это местные налоги, средства от их уплаты направляются на решение социально-экономических задач, стоящих перед органами местного самоуправления.

Оплатить налоговые начисления можно по налоговым уведомлениям, направленным по адресу регистрации места жительства собственников заказными письмами. Пользователям Интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» предоставлены электронные версии уведомлений.

К слову, 10 и 11 ноября во всех налоговых инспекциях Зауралья и их территориально-обособленных рабочих местах в районах проведут всероссийскую акцию «Дни открытых дверей». У посетителей будет возможность получить индивидуальные консультации и подключиться к «Личному кабинету». Подробнее об акции можно узнать на официальном сайте УФНС России по Курганской области – www.nalog.ru/rn45

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 07.11.17

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