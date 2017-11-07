Зауральские мастера познакомили со своим творчеством жителей УФО

Зауральская делегация приняла участие в окружном фестивале «Промыслы и ремесла народов России», который прошел в Екатеринбурге. От лица губернатора региона гостей и участников мероприятия поприветствовал руководитель аппарата правительства Курганской области Вадим Шумков.

«Русская история нас учит одному – не разъединяйтесь. Мы должны помнить о своем единстве. В нем наша сила. У нас в Зауралье есть любимое пожелание для всех, кто приезжает к нам в регион: «Мир вашему дому!» Поэтому всем вашим домам я желаю мира», – сказал Вадим Шумков.

Курганскую область на фестивале представили Центр русской народной культуры «Лад» из Шадринска и Курганский областной колледж культуры. Первые продемонстрировали вышивку синелью и лоскутное шитье. Рукодельницы рассказали, что воссоздают и развивают ремесла, которые были популярны у наших предков, а также обучают юных шадринцев искусству вышивки, плетения и шитья.

Студенты Курганского областного колледжа культуры устроили показ моделей уральских народных костюмов. Они изготовили и привезли на фестиваль национальную одежду: женские платья, свадебные наряды, покосные и фольклорные одеяния, а также мужские костюмы, в точности повторяющие одежду, которую носили жители самых крупных российских губерний. Именно из них и вышло крестьянское население Зауралья.

«У нас есть преемственность поколений. Мы знамениты берестой, лоскутными одеялами, вышивкой. Все, кто приходит на наш стенд, интересуются шалями и резьбой по дереву. Люди не могут пройти мимо. Интерес к промыслам снова возрождается – это главное. Ведь когда у нас есть народное творчество – есть нация», – отметил Начальник Управления культуры Курганской области Владимир Бабин, представляя зауральскую экспозицию гостям.

Как отмечают в пресс-службе главы Зауралья, помимо выставки зауральские мастера показали мастер-классы по плетению поясов, вышивке синелью, урало-сибирской росписи и другим популярным в Курганской области народным промыслам.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 07.11.17

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