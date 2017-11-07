В Кургане вынесен приговор полицейскому-«режиссеру»

В Зауралье вынесен приговор 43-летнему сотруднику полиции, который признан виновным в четырех уголовных преступлениях, в числе которых – превышение должностных полномочий, а также организация хранения наркотических средств.

Как было доказано в суде, в июле 2013 года сотрудник полиции, чтобы искусственно завысить показатели своей работы, лично подыскивал граждан, проживавших в Кургане, и предлагал им за вознаграждение совершать преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, указывая при этом место произрастания дикорастущей конопли. После того как по факту незаконного хранения наркотических средств сотрудниками полиции начинались первоначальные следственные действия, он передавал подозреваемым денежные средства в сумме по 600 рублей. Впоследствии граждане привлекались к уголовной ответственности за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колониях-поселениях.

Приговор не вступил в законную силу, уточняют в пресс-службе СУ СКР по региону.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 07.11.17

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