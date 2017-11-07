Более ста молодых курганцев отправлены в войска

Призывная кампания в Кургане идет в соответствии с намеченными планами Всего вызову на призывную комиссию с октября по декабрь текущего года подлежит порядка 1300 молодых людей, а норма призыва для Кургана составляет 310 человек. об этом на аппаратном совещании, которое провел глава города Сергей Руденко, рассказал военный комиссар Кургана Сергей Васильев.

По его словам, на сегодняшний день 670 курганцев уже явились на призывную комиссию. 104 были отправлены в войска.

Как отметил Васильев, городской военкомат со следующей недели приступает к работе по постановке на воинский учет юношей, которым в 2018 году исполняется 17 лет. В текущем году с ними будут проведены мероприятия профессионально-психологического отбора и тестирование. В следующем году, уточняют в пресс-службе муниципалитета, каждый из них также пройдет медицинское освидетельствование.

Курган, Марианна Шведова

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