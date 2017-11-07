Лучшие вокалисты Кургана встретятся на «Арт-Арене»

В Кургане продолжается прием заявок на участие в 17-ом открытом городском конкурсе молодых исполнителей «Арт-Арена-2017». Конкурс пройдет с 17 по 19 ноября в ДК имени Горького.

Как сообщают в пресс-службе муниципалитета, заключительный гала-концерт запланирован на 19 ноября. Молодые таланты будут состязаться в нескольких номинациях: «Сольное исполнение», «Вокальный ансамбль», «Народный вокал», «Эстрадный вокал», «Романс», «Рок, рэп и авторская песня». Для вокалистов в возрасте от 18 до 35 лет, делающих первые шаги на сцене, предусмотрена специальная номинация – «Звездный час».

За время своего существования «Арт-Арена» открыла немало ярких имен, которые известны не только в нашем городе, но и далеко за его пределами. В прошлом году его участниками стали более 100 исполнителей и творческих коллективов.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету-заявку, которую направить по адресу: г. Курган, ул. Дзержинского,1А или на электронный адрес m.gorkogo@mail.ru. Заявки принимаются по 15 ноября включительно. Справки по телефону: 25-77-32.

Курган, Марианна Шведова

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