Разбойникам из Кургана придется провести в колонии «лучшие годы жизни»

Курганский областной суд оставил без изменения приговор двум жителям Зауралья, которые в январе 2017 года в состоянии алкогольного опьянения ворвались в квартиру курганца, избили его, а после, угрожая ножом, требовали крупную сумму денег, похитили его личные вещи и документы и завладели принадлежащим потерпевшему автомобилем «Рено Логан».
Как пояснили в пресс-службе региональной прокуратуры, ранее Курганский городской суд признал подсудимых виновными в вымогательстве, разбойном нападении и хищении личных документов.
Данилову Владимиру решением суда назначено 10 лет 6 месяцев лишения свободы, Ануфриеву Никите – 8 лет лишения свободы, с отбыванием ими наказания в исправительной колонии строгого режима.
Не согласившись с квалификацией содеянного и размером наказания, защита оспорила приговор, который апелляционной инстанцией признан законным и справедливым.
Приговор вступил в законную силу.
Курган, Марианна Шведова
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