В Курганской области следователи раскрыли убийство 19-летнего молодого человека. С заявлением о пропаже сына ранее обратилась мать погибшего.

Она рассказала, что 20 сентября юноша ушел из дома и не вернулся. По материалом проверки о безвестном исчезновении мужчины 1998 года рождения было возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного статьей «Убийство». Как сообщают в СУ СКР по региону, благодаря грамотной совместной работе следственных органов СКР по Курганской области и оперативных сотрудников полиции было установлено лицо, причастное к совершению указанного преступления. 29 октября 2017 года подозреваемый задержан.

По версии следствия, 20 сентября 2017 года потерпевший направился на автомобиле со своим малознакомым товарищем в сторону Шадринска. На почве ревности, находясь на проселочной дороге возле автомобиля, 30-ти летний мужчина накинул потерпевшему на шею имеющийся при себе брючный ремень и затянул с силой концы ремня обеими руками. Смерть молодого человека наступила на месте происшествия спустя непродолжительный промежуток времени. Желая скрыть следы совершенного преступления, злоумышленник отвез и оставил тело потерпевшего в лесном массиве.

В настоящее время мужчине предъявлено обвинение, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу допрошен ряд свидетелей, назначен комплекс судебных экспертиз, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепления доказательственной базы.

Зауралец из ревности убил 19-летнего парня

Курган, Ноябрь 08 (Новый День, Марианна Шведова) – В Курганской области следователи раскрыли убийство 19-летнего молодого человека. С заявлением о пропаже сына ранее обратилась мать погибшего.

Она рассказала, что 20 сентября юноша ушел из дома и не вернулся. По материалом проверки о безвестном исчезновении мужчины 1998 года рождения было возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного статьей «Убийство». Как сообщают в СУ СКР по региону, благодаря грамотной совместной работе следственных органов СКР по Курганской области и оперативных сотрудников полиции было установлено лицо, причастное к совершению указанного преступления. 29 октября 2017 года подозреваемый задержан.

По версии следствия, 20 сентября 2017 года потерпевший направился на автомобиле со своим малознакомым товарищем в сторону Шадринска. На почве ревности, находясь на проселочной дороге возле автомобиля, 30-ти летний мужчина накинул потерпевшему на шею имеющийся при себе брючный ремень и затянул с силой концы ремня обеими руками. Смерть молодого человека наступила на месте происшествия спустя непродолжительный промежуток времени. Желая скрыть следы совершенного преступления, злоумышленник отвез и оставил тело потерпевшего в лесном массиве.

В настоящее время мужчине предъявлено обвинение, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу допрошен ряд свидетелей, назначен комплекс судебных экспертиз, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепления доказательственной базы.

Курган, Марианна Шведова

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