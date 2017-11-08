В Кургане два ребенка травмировались в батутном центре

В Кургане следственный комитет начал проверку по факту травмирования двух несовершеннолетних в помещении батутного парка «Высота». ЧП произошло 5 ноября.

Установлено, что в вечернее время девочка 2006 года рождения во время прыжков на «надувной подушке» при приземлении получила травму шеи. В этот же вечер, через непродолжительное время после инцидента, молодой человек 2001 года рождения, совершив прыжок в «поролоновую яму», ударился затылком о ее край. С полученными травмами дети были доставлены в медицинские учреждения для оказания квалифицированной помощи.

В настоящее время в рамках проведения проверки опрошены пострадавшие и очевидцы, сообщают в СУ СКР по региону. После установления лиц, ответственных за обеспечение режима безопасного пребывания детей в парке, а так же всех фактических обстоятельств произошедшего, по результатам проверки будет дана правовая оценка их действиям и принято процессуальное решение.

Проведение проверки взято на контроль руководством следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области.

Курган, Марианна Шведова

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